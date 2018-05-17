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Акция протеста на Араратском цементном заводе продолжается: работники требуют повышения зарплаты


Акция протеста на Араратском цементном заводе продолжается: работники перекрыли грузовиками дорогу. Как передает «Арменпресс», работники завода требуют повышения зарплаты. Работники завода требуют встречи с владельцем – членом семьи лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ранее Гагик Царукян обещал работникам завода встретиться с ними 25 мая, однако работники требуют провести встречу раньше. Акции протеста длятся уже некоторое время.


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