Акция протеста на Араратском цементном заводе продолжается: работники требуют повышения зарплаты

Акция протеста на Араратском цементном заводе продолжается: работники перекрыли грузовиками дорогу. Как передает «Арменпресс», работники завода требуют повышения зарплаты. Работники завода требуют встречи с владельцем – членом семьи лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Ранее Гагик Царукян обещал работникам завода встретиться с ними 25 мая, однако работники требуют провести встречу раньше. Акции протеста длятся уже некоторое время.