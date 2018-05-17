Никол Пашинян посчитал целесообразным временно прекратить деятельность радаров скорости и видеокамер. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал на заседании правительства Армении 17-го мая.

«Думаю, накопились штрафы и пени, люди не могут их выплатить – по причине отсутствия средств. Надо придумать механизмы – как простить эти долги, надо обсудить вопрос дальнейшей целесообразности деятельности радаров скорости и видеокамер. Считаю целесообразным временно прекратить деятельность радаров скорости и видеокамер, приостановить или хотя бы прекратить практику налагания штрафов за то, что люди слегка зацепили сплошные линии разметки»,- сказал он.