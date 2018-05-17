Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, как сообщает Арменпресс, об этом передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов говорил, что соглашение носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены пошлин или автоматического снижения нетарифных барьеров. Вместе с тем соглашение позволит улучшить условия доступа отечественных товаров на рынок Китая путем имеющихся в соглашении норм по упрощению торговых процедур, повышению уровня транспарентности, а также повышению уровня взаимодействия по всем сферам торгового сотрудничества.

Переговоры по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между союзом и КНР проводились на основании решения Высшего Евразийского экономического совета от 8 мая 2015 года. В переговорах принимали участие представители Евразийской экономической комиссии, национальных правительств стран союза, а также эксперты и официальные представители китайских ведомств.

В конце 2017 года занимавший в оо время пост первого вице-премьера РФ Игорь Шувалов говорил, что стороны близки к подписанию соглашения.





