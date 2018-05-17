Число пострадавших при утечке хлора на заводе в Южной Корее выросло до 13

Число пострадавших при утечке газообразного хлора на химическом заводе на юго-востоке Южной Кореи увеличилось до 13 человек, на месте происшествия работает команда специальной обработки местности, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, инцидент произошел около 10.00 по местному времени (04.00 мск) на заводе в городе Ульсан. Причина утечки пока не установлена. Специалисты не исключают, что утечка могла произойти при перекачке газа в хранилище.

Состояние пострадавших оценивается как среднее. Агентство отмечает, что химический завод располагается вдали от населенных пунктов, поэтому пострадавших среди жителей нет.