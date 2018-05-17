В повестке заседания правительства Армении – смена председателя Комитета государственных доходов
11:20, 17 Май, 2018
В ходе заседания правительства Армении в четверг, 17 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил включить в повестку дня вопрос об отставке председателя Комитета государственных доходов (КГД) и назначения нового главы КГД.
Как передает «Арменпресс», в проекте решения, который представил первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян, предлагается освободить Вардана Арутюняна от должности председателя Комитета государственных доходов при правительстве Армении.