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В повестке заседания правительства Армении – смена председателя Комитета государственных доходов


В ходе заседания правительства Армении в четверг, 17 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил включить в повестку дня вопрос об отставке председателя Комитета государственных доходов (КГД) и назначения нового главы КГД.

Как передает «Арменпресс», в проекте решения, который представил первый вице-премьер РА Арарат Мирзоян, предлагается освободить Вардана Арутюняна от должности председателя Комитета государственных доходов при правительстве Армении.

Вардан Арутюнян был назначен на должность председателя Комитета государственных доходов при правительстве Армении 8-го октября 2016 года. Он был из команды Карена Карапетяна.


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