Муниципальные музеи присоединятся к мероприятиям Международного дня музеев и программе «Европейская ночь музеев»
Муниципальные музеи Еревана: музей истории города Ереван, историко-археологический музей-заповедник «Эребуни», музей современного искусства, музей Карена Демирчяна и музей Фритьофа Нансена 18-го и 19-го мая присоединятся к мероприятиям Международного дня музеев и программе «Европейская ночь музеев».
Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в эти дни, по традиции, вход в музеи будет свободным.
Для Международного дня музеев 2018 года ИКОМ выбрал девиз «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».
В вышеупомянутые дни муниципальные музеи будут работать по следующему графику:
Музей истории Еревана
18-го мая для всех посетителей музей будет открыт с 10:00 до 18:00.
19-го мая музей будет работать с 10:00 до 24:00.
В 20:00 состоится открытие фотовыставки «Ереван 2800: Ереван-столица трех республик».
Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни»
18-го мая музей будет открыт с 10:30 до 18:00.
С 10:30 до 18:00 состоится выставка под названием «Археологическое наследие для поколений: познать, ценить, сохранить».
В 13:00 состоится открытие выставки «Культурное наследие и устойчивый туризм Еревана: Эребуни, Кармир Блур, Шенгавит».
В 14:00- 3D шоу «Цитадель Эребуни-восстановленная».
В 15:00 состоится открытие выставки «МЕМУАРЫ: эпизоды с празднований Эребуни-Ереван».
19-го мая музей будет работать до 24:00.
В 18:00- 3D шоу «Цитадель Эребуни-восстановленная».
В 19:00- Час поэзии с участием членов Союза писателей РА.
В 20:00- дегустация урартской кухни.
В 21:00 - народные песни и танцы.
В 22:00 состоится показ фильма «Культурное наследие Франции».
С 22:00 до 24:00 все посетители смогут принять участие в ночной прогулке по цитадели Эребуни.
Музей современного искусства
18-го мая с 11:00 до 18:00 и 19-го мая с 18:00 до 24:00 состоится персональная выставка Айваза Авояна. Совместно с музеем дружбы армянского и русского народов будет представлена иллюстрация «4 стулья».
Музей Карена Демирчяна
18-го мая с 10:00 до 18:00 и 19-го мая с 18:00 до 24:00 состоится выставка «Между молотом и наковальней», посвященная 30-летию Крабахского движения.
Музей Фритьофа Нансена
18-го мая в 15:00 состоится обсуждение книги Самуэля Погосяна «Погос Нубар-паша: Национальный деятель».
19-го мая в 18:00 состоится показ документального фильма «Фритьоф Нансен и Армения».