Муниципальные музеи присоединятся к мероприятиям Международного дня музеев и программе «Европейская ночь музеев»

Муниципальные музеи Еревана: музей истории города Ереван, историко-археологический музей-заповедник «Эребуни», музей современного искусства, музей Карена Демирчяна и музей Фритьофа Нансена 18-го и 19-го мая присоединятся к мероприятиям Международного дня музеев и программе «Европейская ночь музеев».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в эти дни, по традиции, вход в музеи будет свободным.

Для Международного дня музеев 2018 года ИКОМ выбрал девиз «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».

В вышеупомянутые дни муниципальные музеи будут работать по следующему графику:

Музей истории Еревана

18-го мая для всех посетителей музей будет открыт с 10:00 до 18:00.

19-го мая музей будет работать с 10:00 до 24:00.

В 20:00 состоится открытие фотовыставки «Ереван 2800: Ереван-столица трех республик».

Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни»

18-го мая музей будет открыт с 10:30 до 18:00.

С 10:30 до 18:00 состоится выставка под названием «Археологическое наследие для поколений: познать, ценить, сохранить».

В 13:00 состоится открытие выставки «Культурное наследие и устойчивый туризм Еревана: Эребуни, Кармир Блур, Шенгавит».

В 14:00- 3D шоу «Цитадель Эребуни-восстановленная».

В 15:00 состоится открытие выставки «МЕМУАРЫ: эпизоды с празднований Эребуни-Ереван».

19-го мая музей будет работать до 24:00.

В 18:00- 3D шоу «Цитадель Эребуни-восстановленная».

В 19:00- Час поэзии с участием членов Союза писателей РА.

В 20:00- дегустация урартской кухни.

В 21:00 - народные песни и танцы.

В 22:00 состоится показ фильма «Культурное наследие Франции».

С 22:00 до 24:00 все посетители смогут принять участие в ночной прогулке по цитадели Эребуни.

Музей современного искусства

18-го мая с 11:00 до 18:00 и 19-го мая с 18:00 до 24:00 состоится персональная выставка Айваза Авояна. Совместно с музеем дружбы армянского и русского народов будет представлена иллюстрация «4 стулья».

Музей Карена Демирчяна

18-го мая с 10:00 до 18:00 и 19-го мая с 18:00 до 24:00 состоится выставка «Между молотом и наковальней», посвященная 30-летию Крабахского движения.

Музей Фритьофа Нансена

18-го мая в 15:00 состоится обсуждение книги Самуэля Погосяна «Погос Нубар-паша: Национальный деятель».

19-го мая в 18:00 состоится показ документального фильма «Фритьоф Нансен и Армения».