Ваагн Меликян снят с занимаемой им должности замминистра диаспоры Армении

Заместитель министра диаспоры Армении Ваагн Меликян снят с занимаемой должности. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян.

«Я встретился с членами новосозданной группы мониторинга. Они мне рассказали о положительных и отрицательных отзывах о деятельности Министерства диаспоры за последнее время в местной и международной прессе, а также в социальных сетях», - отметил в своей записи Айрапетян.

Ранее сообщалось, что с занимаемых должностей уже сняты заместитель министра диаспоры Армении Серж Срапионян и глава аппарата Фирдус Закарян.

Новоназначенный министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян побеседовал по телефону с экс-министром Грануш Акопян. Она выразила готовность помочь ему – в случае необходимости.

Новоназначенный министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян встретился с советником президента Армении Теваном Погосяном.