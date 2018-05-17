ВОЗ: инвестиции в борьбу с неинфекционными заболеваниями окупятся в семикратном размере

Расходы на борьбу с неинфекционными заболеваниями (НИЗ), такими как сердечно-сосудистые болезни, рак или астма, - окупятся в семикратном размере в странах с низкими и средними доходами на душу населения. Как передает Арменпресс, об этом к такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном в Женеве докладе.

Семикратный дивиденд проявится в дополнительной производительности труда и занятости, так как работники будут меньше болеть и бюллетенить, а также в росте продолжительности жизни. В целом бюджеты беднейших стран планеты имеют шанс получить в результате инвестиций в предотвращение НИЗ к 2030 году $350 млрд. Кроме того, за этот период будет спасено 8,2 млн жизней.

Авторы доклада напоминают, что НИЗ ежегодно убивают 41 млн людей, что составляет 72% общего числа смертей в мире. По данным ВОЗ, в структуре смертности от НИЗ наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания (17,7 млн человек в год). За ними следуют раковые заболевания (8,8 млн случаев), респираторные (3,9 млн) и диабет (1,6 млн).