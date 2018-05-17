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СМИ: Элтон Джон выступит на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл


Британский композитор, певец и пианист Элтон Джон выйдет на сцену на предстоящей свадьбе принца Гарри и актрисы и фотомодели Меган Маркл. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду американский новостной портал TMZ.

По словам его источников, пока неясно, выступит ли музыкант в часовне или на последующем приеме. В феврале стало известно, что Элтон Джон отложил два концерта в Лас-Вегасе в связи с предстоящей свадьбой. Тогда не разъяснялось, планирует ли он присутствовать на церемонии лишь в качестве гостя или исполнить свои песни. Музыкант был другом принцессы Дианы, матери принцев Гарри и Уильяма, и знает их с самого детства.

Свадьба состоится 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. На нее принц Гарри и Маркл пригласили 2640 представителей общественности. В списке приглашенных люди со всего Соединенного Королевства, в том числе члены благотворительных организаций, жители Виндзора и служащие при королевском дворе.


 

 

 




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