Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном откроет для армянских производителей новые возможности: вице-премьер Армении

Усилия армянской стороны по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном высоко оценоваются партнерами Армении, считает вице-премьер Армении Тигран Авинян, который сейчас находится в Астане, где 17-го мая было запланировано подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«После долгих и сложных переговоров было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Особо хочу отметить серьезнейшую работу армянской стороны, о чем говорят все наши партнеры»,- пишет он.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян выразил убеждение, что это соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном откроет для армянских производителей новые возможности для входа на иранский рынок, а также создаст благоприятные условия для открытия в Армении новых производств.