Хранилище с 6200 тонн золота продемонстрировал Федеральный резервный банк Нью- Йорка

Сотрудники Федерального резервного банка Нью-Йорка продемонстрировали в среду группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, считающееся крупнейшим в мире хранилище золота, передает Арменпресс.

Сейчас в подземелье на юге Манхэттена хранится 6200 тонн золота примерно в 500 тыс. слитках на сумму примерно $260 млрд. Это больше, чем в Форт-Ноксе (штат Кентукки), где хранится золотой запас США.

Золото Манхэттена принадлежит 28 центральным банкам разных стран и международным организациям. Доля золота, принадлежащего США, очень невелика - около 5% от общего объема.

Построенное в 1921-1924 годах хранилище золота расположено на пятом подземном этаже Федерального резервного банка, на глубине 80 футов (24,3 метра).

Сотрудники банка не раскрывают, какие именно страны и организации держат в Нью-Йорке свое золото.