Telegraph: Великобритания готова остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года

Власти Великобритании намерены сообщить Брюсселю о готовности остаться в таможенном союзе ЕС после 2021 года из-за нерешенности ирландского вопроса. Как передает Арменпресс, об этом в среду проинформировала британская газета Daily Telegraph.

По ее данным, министры Соединенного Королевства пришли к договоренностям о том, что между Республикой Ирландия и Северной Ирландией (британским регионом) после выхода Великобритании из ЕС не должна проводиться жесткая граница. Однако это неизбежно, если Лондон покинет таможенный союз ЕС, в котором остается Дублин.

Ранее о том, что Великобритания покинет таможенный союз ЕС, заявляла премьер-министр королевства Тереза Мэй. Теперь, по данным Daily Telegraph, министры британского правительства договорились остаться в таможенном союзе из-за ирландского вопроса. Он может остаться нерешенным до 2023 года, сообщили изданию официальные источники.