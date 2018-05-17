МИД Армении озабочено событиями в секторе Газа

МИД Армении озабочено событиями последних дней в секторе Газа. Как передает «Арменпресс», об этом МИД Армении пишет на своей странице в Twitter.

«Мы озабочены событиями последних дней в секторе Газа. Стороны должны проявпть сдержанность и благоразумие, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Мы подтверждаем свою позицию в том, что вопросы и разногласия возможно решать диалогом и переговорами, что будет способствовать миру и стабильности в регионе»,- сказано в заявлении.

14-го мая состоялось открытие в Иерусалиме посольства США, что вызвало гнев и ярость палестинцев, которые начали проводить акции протеста в секторе Газа. 14-го мая израильская сторона применила против них слезоточивый газ и открыла стрельбу, вследствие чего погибло 59 палестинцев, было ранено более 2700. Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли более 60 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

В связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур. Об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага. Он сообщил, что решение было принято после совещания с президентом Эрдоганом, в знак солидарности с палестинцами. Боздаг резко раскритиковал правительство США в связи с указанными событиями, сказав, что США вместе с Израилем «окунули руки в кровь палестинцев». «Сегодняшняя бойня является результатом совместных действий США с Израилем, и обе эти страны – в ответе за нее»,- заявил он. По словам Боздага, 14-е мая войдет в историю как «кровавый понедельник».

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.