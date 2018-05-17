СМИ: США требуют от КНДР вывезти ядерные боеголовки и ракеты за пределы страны

США на переговорах с КНДР требуют, чтобы Пхеньян в течение полугода вывез за пределы страны по крайней мере часть имеющихся у него ядерных боеголовок, радиоактивных материалов и межконтинентальных баллистических ракет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг японская газета Asahi со ссылкой на осведомленные источники.

В обмен на вывоз ядерного оружия, материалов и ракет Вашингтон выражает готовность вычеркнуть КНДР из списка стран - пособниц терроризма. Это, как сообщается, откроет путь к предоставлению Пхеньяну гуманитарной помощи, в частности со стороны Китая и Южной Кореи.

КНДР, как полагают, имеет более 12 ядерных боеголовок, свыше 50 кг оружейного плутония и несколько сотен килограммов высокообогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют провести 12 июня встречу в Сингапуре. Однако Пхеньян на нынешней неделе предупредил, что эта договоренность может быть пересмотрена в ответ на враждебные действия со стороны Вашингтона.