Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и ОАЭ ввели в среду санкции в отношении высокопоставленных представителей движения "Хезболлах" и лиц, которые оказывают поддержку организации, как передает Арменпресс, об этом сообщает SPA.

В список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет движения. Их собственность и активы будут заморожены.

"Эти действия предприняты в партнерстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма (Terrorist Financing Targeting Center, TFTC) и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ", — говорится в сообщении.

В среду минфин США ввел санкции против трех человек, связанных с "Хезболлах", и еще одного гражданина Мали — боевика "Исламского государства"*. Все имущество этих лиц на территории США будет блокировано, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.