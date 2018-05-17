Европейские индексы - 16-05-18
МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.20% и составил 12996.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5567.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7734.20 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1189.77 пункта.
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- 09:32 Европейские индексы - 16-05-18
- 09:30 Американские индексы выросли - 16-05-18
- 09:28 Цены на цветные металлы - 16-05-18
- 09:26 Цены на драгоценные металлы - 16-05-18
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