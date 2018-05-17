Европейские индексы - 16-05-18

МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.20% и составил 12996.33 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 5567.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.15% и составил 7734.20 пункта, а российский RTSI вырос на 0.93% и составил 1189.77 пункта.