Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

«Гандзасар-Капан» стал обладателем Кубка Армении


В финале розыгрыша Кубка Армении 2017/2018 года «Гандзасар-Капан» впервые в истории стал обладателем Кубка страны. 

Как передает «Арменпресс», основное время завершилось ничьей без голов, а в дополнительное время команды обменялись голами. В серии пенальти после дополнительного времени точнее оказались футболисты «Гандзасар-Капана»и впервые в истории стал обладателем Кубка страны. 


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации