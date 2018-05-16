За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 15 и 16 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 27 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, по 6 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 5 случаев присвоения или растраты, 3 случая мошенничества, по 2 случая похищения человека, хулиганства и злоупотребления должностными полномочиями, 1 случай взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай киберпреступности, зарегистрировано 6 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 8 ДТП: 1 человек погиб, 10 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.