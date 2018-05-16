По итогам первого квартала в Республике Арцах зафиксирован экономический рост на 16.1%

По итогам первого квартала текущего года в Республике Арцах зарегистрирован экономический рост в 16.1%, большая часть которого, была обеспечена дополнительными доходами от горнодобывающей промышленности.

Как сообщает Арменпресс, об этом 16 мая государственный министр Республики Арцах Араик Арутюнян заявил на обсуждении доклада о выполнении государственного бюджета Республики Арцах за 2017 год в Национальном собрании, добавив, что основной рост в текущем году также ожидается от горнодобывающей промышленности.

«Среди развивающихся секторов экономики особое внимание уделяется сельскому хозяйству, горнодобывающей промышленности и некоторым областям обслуживания, которые связаны с информационными технологиями и туризмом. Началось строительство десятков гидроэлектростанций, что может быть реализовано за счет существующих инфраструктур, в частности, за счет высоковольтной электросети Карвачара Сотк-Атерк, трансформаторной подстанции Дадиванка и благодаря новым возможностям. Это обеспечит значительный рост, как области строительства, так и энергетики», - в частности отметил А. Арутюнян.

Что касается сельскохозяйственного сектора, то госминистр отметил, что в этом отношении каждый год наблюдается качественный и количественный рост.