Посол Армении встретился с министром финансов Грузии

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 16 мая встретился с министром финансов Грузии Мамукой Бахтадзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Грузии, на встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Министр Бахтадзе отметил, что страны должны обратить особое внимание на торговые отношения, которые должны быть подняты до уровня существующих теплых отношений между двумя странами.

Министр подчеркнул важность свободной экономической зоны Мегри, добавив, что это проект с большим потенциалом.