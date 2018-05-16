Военнослужащие российской военной базы в Армении принимают участие в соревнованиях на лучшего спецназовца

Военнослужащие подразделения специального назначения российской военной базы в Армении принимают участие в соревнованиях на лучшего спецназовца Южного военного округа, которые проходят на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение двух недель они будут состязаться в личном и групповом зачете по тактико-специальной, огневой, инженерной, военно-медицинской и горной подготовке. Они продемонстрируют свое учение вести разведку и поиск указанных по карте объектов, устраивать засады, захватывать секретные документы и добывать данные от «языков», проводить отход в горно-лесистой местности, передавать координаты целей артиллерийским подразделениям с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» для уничтожения объектов условного противника.

На завершающем этапе состязаний спецназовцы проведут контрударные действия с бесшумной стрельбой из штатного стрелкового оружия по условному противнику, выйдут в точку сбора, а затем эвакуируются в район начала соревнований.

Особенностью проводимых соревнований для подразделений специального назначения военной базы военного округа в Закавказье является незнакомая местность, а также применение нештатной экипировки, горного снаряжения, средств связи и вооружения, выданных на время обучения в учебном центре подготовки разведчиков.

В специальной подготовке на горном полигоне Дарьял принимают участие более 500 военнослужащих из подразделений специального назначения ЮВО, в том числе около ста военнослужащих российской военной базы в Армении.