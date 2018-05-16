Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-05-18

ЕРЕВАН, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 мая, курс доллара США сократился на 0.73 драмa и составил 483.83 драм. Курс евро сократился на 6.78 драмa и составил 571.11 драм. Курс российского рубля сократился на 0.09 драмa и составил 7.74 драм. Курс британского фунта сократился на 4.71 драмa и составил 651.77 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 417.54 драмa и составила 20144.36 драм. Цена серебра сократилась на 4.04 драмa и составила 255.27 драм. Цена платины сократилась на 332.73 драмa и составила 14015.5 драм.