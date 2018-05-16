Азиатские индексы - 16-05-18

ТОКИО, 16 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.44% и составил 22717.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.27% и составил 1800.35 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3169.57 пункта, а HANG SENG снизился на 0.13% и составил 31110.20 пункта.