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Арам Первый пожелал успехов новому правительству Армении


Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщает Арменпресс, Арам I поздравил Пашинянa с избранием на пост премьер-министра Армении, поприветствовал новое правительство и пожелал успехов на благо процветания Армении.




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