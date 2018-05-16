Арам Первый пожелал успехов новому правительству Армении
Католикос Великого Дома Киликийского Арам Первый провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает Арменпресс, Арам I поздравил Пашинянa с избранием на пост премьер-министра Армении, поприветствовал новое правительство и пожелал успехов на благо процветания Армении.
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