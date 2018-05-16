Мэр Еревана призвал правоохранительные органы заняться вопросом вторжения активистов в здание мэрии

Мэр Еревана Тарон Маргарян уверяет, что после ремонтных работ на территории посвященного 2800-летию Еревана парка не будет кафе или ресторанов, и он будет принадлежать жителям Еревана. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами около мэрии Маргарян подчеркнул, что парк в течение многих лет сдавался в аренду, после чего арендатор вернул его Еревану, а семья Варданянов взяла на себя работы по благоустройству парка.

«Уже 3 месяца проводятся ремонтные работы. В парке не будет ни кафе, ни других торговых площадей. Он будет принадлежать обществу. Что касается вырубки деревьев, то семья Варданянов планирует увеличить зеленую зону. Если и некоторые деревья были вырублены, будьте уверены, что будет посажено гораздо больше деревьев», - сказал Тарон Маргарян.

Он также коснулся сегодняшней акции протеста перед мэрией Еревана, во время которого протестующие вторглись в здание мэрии.

«Я осуждаю эти действия. Очевидно, что имело место нарушение закона. Они вторглись в мэрию и попытались сорвать нормальное функционирование муниципалитета. Я призываю наши правоохранительные органы решить эту проблему. Мы независимы как орган местного самоуправления, и мы реализуем наши проекты. Мы не потерпим таких незаконностей», - сказал мэр Еревана.

Он подчеркнул, что уважает мнение жителей Еревана и всегда учитывает поднятые ими проблемы.