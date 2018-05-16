В НС Республики Арцах четыре ведомства отчитались о расходах в 2017 году

Состоялось совместное заседание постоянных комиссий Национального собрания Республики Арцах по внешним сношениям и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, которое вели председатели комиссий председатели комиссий Арзик Мхитарян и Руслан Исраелян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, на совместном заседании с отчетами выступили ответственные лица министерства иностранных дел, а также сфер туризма, прессы, радио и телевидения.

По сообщению министра иностранных дел Масиса Маиляна, в 2017 году смета расходов на содержание министерства составила 750 млн 347 тыс драмов, из которых было израсходовано 664 млн 498 тыс драмов или 88,5% предусмотренной суммы.

С отчетом об исполнении бюджета в сфере туризма выступил министр культуры, по делам молодежи и туризма Сергей Шахвердян. Согласно отчету, в 2017 году на развитие сферы туризма было выделено 22 млн драмов, на сферу охраны памятников – 100 млн драмов.

Как отметил председатель совета Общественной телерадиокомпании Арцаха Норек Гаспарян, в 2017 году из госбюджета было выделено 387 млн 344 тыс драмов, сумма было полностью израсходована. Из выделенных по смете 27 млн 960 тыс драмов совет Общественной телерадиокомпании израсходовал 25 млн 174 тыс драмов.

Представив отчет об исполнении бюджета за 2017 год, главный редактор газеты "Азат Арцах" Леонид Мартиросян сообщил, что предусмотренные по смете 86 млн 128 тыс драмов полностью были финансированы.

В ходе заседания депутаты задали вопросы докладчикам.