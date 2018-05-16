Президент Республики Арцах Бако Саакян принял генерального директора организации «HALO Trust» Джеймса Кована

Президент Республики Арцах Бако Саакян 16 мая принял генерального директора организации «HALO Trust» Джеймса Кована.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян высоко оценил многолетнюю деятельность организации «HALO Trust», отметив ее важность для нашего народа.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Масис Маилян, другие должностные лица.