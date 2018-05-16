Астанинский экономический форум пройдет 17-19 мая 2018 года

В столице Казахстана 17 мая откроется одиннадцатый Астанинский экономический форум, на котором ведущие глобальные лидеры, международные эксперты, политики, экономисты, ученые, деятели культуры с мировым именем будут обсуждать вопросы глобальных вызовов, актуальных для всего человечества.

На фоне успешного проведения в Астане Всемирной выставки EXPO 2017 «Энергия Будущего» Казахстан объявил о масштабной Третьей модернизации страны с целью вхождения в тридцатку сильнейших экономик мира за счет прорыва в инновационном развитии, реализации смелых институциональных реформ и обширной международной интеграции.

Как сообщили Арменпресс в посольстве Республики Казахстан в Республике Армения, 2018 году на базе АЭФ запускается Global Challenges Summit. Это новый этап развития Астанинского экономического форума и возможность для Казахстана и Астаны стать двигателями теперь уже глобальной дискуссии о путях, целях и способах развития человечества и мира.

Новый беспрецедентный виток технологической революции в начале XXI века сформировал десятки меняющих мир мегатрендов, драматически значимых для каждой страны, каждого бизнеса и каждого человека на планете.

Экономический рост и ресурсная устойчивость, цифровизация и урбанизация, долголетие и финансовая революция, глобальная безопасность и культурный сдвиг – эти общемировые тенденции легли в основу программы Global Challenges Summit 2018.

На Global Challenges Summit 2018 выступят более 450 спикеров. Половина из них – международные гости из более чем 24 стран мира. Среди международных гостей, подтвердивших свое участие на сегодняшний день: экс-президент Франции Франсуа Олланд; физик, соавтор теории струн и популяризатор науки Митио Каку; бывший председатель Goldman Sachs и автор концепции БРИКС Джим О'Нил; Главный экономист по Европе и Центральной Азии Всемирного Банка Ганс Тиммер; политолог и визионер развития городов Параг Ханна; Вице-премьер, Министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе; бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес; Восьмой Генеральный секретарь ООН и Председатель комиссии по этике Международного олимпийского комитета Пан Ги Мун; кинорежиссер, Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» Кшиштоф Занусси и другие.

Стратегии адаптации Казахстана к изменениям в быстро меняющемся глобальном мире и роль страны в развитии Центрально-Азиатского региона представят на Астанинском экономическом форуме первые лица исполнительной власти Республики Казахстан, главы государственных компаний и институтов развития.

Обновленный Астанинский экономический форум пройдет в Конгресс-центре EXPO и Hilton Astana.