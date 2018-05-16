Президент Армении принял президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг

Президент Армении Армен Саркисян принял президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чун и генерального секретаря Джима Пойзанта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, на встрече были обсуждены вопросы, связанные с организацией Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT), который состоится в Ереване в 2019 году.

Президент Саркисян сказал, что сфера ИТ является одним из приоритетов экономики Армении и имеет большой потенциал развития.

В свою очередь, г-жа Чун отметила, что Всемирный альянс информационных технологий и услуг заинтересован в тесном сотрудничестве с правительством Армении.