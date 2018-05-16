Президент Ирана Хасан Роухани считает, что вместо "иранофобии" в мире начинается "трампофобия". Как сообщает в среду агентство ISNA, об этом иранский лидер заявил на заседании кабинета министров, посвященном началу месяца Рамадан, передает Арменпресс.

"На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, сегодня приходит трампофобия", - сказал Роухани. - Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нем страну, которая проводит политику, направленную на достижение мира, и соблюдает международные договоренности".

При этом президент Ирана указал на просчеты президента США Дональда Трампа. "Трамп планировал, что вечером он объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном, а утром следующего дня уже Иран объявит о своем выходе из этого соглашения", - сказал Роухани. По его мнению, американский лидер рассчитывал, что таким образом можно будет убедить международное сообщество незамедлительно возобновить действие прежних санкций в отношении Исламской Республики. Как пояснил иранский президент, "Трамп сделал свой первый ход, но на втором ходу просчитался".

"После безосновательного выхода Америки из многостороннего ядерного соглашения мы приняли решение сохранить сделку для оставшихся стран-участниц, - пояснил Роухани. - Если сотрудничество с этими пятью странами позволит нам в полном объеме достигнуть наших интересов, то мы продолжим сотрудничество в этом формате".





