Депутаты Европарламента направили рекомендации руководству ЕС относительно будущего соглашения между ЕС и Азербайджаном

Депутаты Европарламента направили рекомендации руководству Евросоюза относительно будущего соглашения между ЕС и Азербайджаном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, соглашение должно способствовать борьбе с коррупцией, отмыванием денег, уклонением от налогов и прогрессом в деле обеспечения основных свобод.

Эти рекомендации были приняты членами Комитета по внешним связям Европарламента при 56 голосах "за", 2 "против" и 7 воздержавшихся.

B рекомендациях сказано, что депутаты Европарламента призывают Совет ЕС, Еврокомиссию и Службу внешних действий сделать следующие шаги:

- обеспечить, чтобы углубление отношений между ЕС и Азербайджаном было обусловлено соблюдением и уважением демократии, верховенства закона, хорошим управлением, прав человека и основных свобод;

- напомнить властям Азербайджана, что никакое всеобъемлющее соглашение не будет ратифицировано, если страна не соблюдает основополагающие ценности и права ЕС;

- гарантировать, что будущая сделка с Азербайджаном является всеобъемлющей и принесет пользу обеим сторонам;

- ввести конкретные положения, призванные поддержать Азербайджан в борьбе с экономическими преступлениями, включая коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, а также повторное расследование схем отмывания денег, в частности, дело "Laundromat";

- обеспечить, чтобы до завершения переговоров Азербайджан предпринял важные шаги в отношении освобождения политических заключенных и узников совести, число которые в 2017 году превысило 150 человек;

- дальнейшее развитие свободных и плюралистических средств массовой информации в Азербайджане с редакционной независимостью и в соответствии со стандартами ЕС.

Участие ЕС в мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта должно быть усилено, считают депутаты Европарламента, подчеркивая, что новые сделки между ЕС и каждой из сторон в этом конфликте должны быть обусловлены значимыми обязательствами и существенным прогрессом в направлении мирного урегулирования конфликта.