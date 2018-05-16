Безрельсовый электропоезд испытывают в Китае

Электропоезд разработан как дешевая и менее энергозатратная альтернатива метро, которая поможет разгрузить дороги в густонаселенных районах Китая. Новое средство общественного транспорта использует литий-титановые батареи, которые обеспечивают пробег в 25 км, при этом поезд способен развивать скорость до 70 км/ч. Транспортное средство движется по "виртуальным рельсам" и потому может использоваться на дорогах общего пользования, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.