Безрельсовый электропоезд испытывают в Китае
Электропоезд разработан как дешевая и менее энергозатратная альтернатива метро, которая поможет разгрузить дороги в густонаселенных районах Китая. Новое средство общественного транспорта использует литий-титановые батареи, которые обеспечивают пробег в 25 км, при этом поезд способен развивать скорость до 70 км/ч. Транспортное средство движется по "виртуальным рельсам" и потому может использоваться на дорогах общего пользования, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
- 18:25 Президент Республики Арцах Бако Саакян принял генерального директора организации «HALO Trust» Джеймса Кована
- 18:15 Вопрос оптимизации военкоматов будет обсуждаться на заседании правительства
- 18:12 Астанинский экономический форум пройдет 17-19 мая 2018 года
- 18:10 Министр разведки Израиля не видит причин для того, чтобы Израиль не признавал Геноцид армян
- 17:59 Istat вывел Италию на второе место в мире по старению населения
- 17:59 Президент Армении принял президента Всемирного альянса информационных технологий и услуг
- 17:44 Траволта исполнил зажигательный танец в Канне под трек 50 Cent
- 17:34 Туск: ЕС должен быть готов к негативным последствиям от выхода США из сделки с Ираном
- 17:27 Убежден, что новое правительство будет привержено построению демократической и процветающей Армении: премьер-министр Болгарии
- 17:20 Мэй разочарована решением парламента Шотландии, отвергшего проект о Brexit
- 17:13 Депутаты Европарламента направили рекомендации руководству ЕС относительно будущего соглашения между ЕС и Азербайджаном
- 17:11 Роухани заявил, что на смену "иранофобии" приходит "трампофобия"
- 16:50 Безрельсовый электропоезд испытывают в Китае
- 16:40 Палестина отозвала для консультаций своих послов из четырех стран ЕС
- 16:33 Дэвид Роберт Митчелл представил в Каннах триллер "Под Силвер-Лэйк"
- 16:32 Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство об изменении меры пресечения по делу о захвате здания ППС
- 16:25 Более тысячи детей получили ранения с начала протестов в секторе Газа
- 16:20 Перед резиденцией премьер-министра Армении на Баграмяна, 26 проходят акции протеста
- 16:12 В Facebook впервые рассказали, какую информацию удаляли в последнее время
- 15:44 Выявлен надежный способ избежать преждевременной смерти
- 15:38 Электромобиль Tesla сдвинул на 300 м самолет и установил мировой рекорд
- 15:35 Требующие отставки Тарона Маргаряна активисты перекрыли улицу Аргишти: собрались также сторонники Тарона Маргаряна
- 15:28 Состоялся телефонный разговор между Тароном Маргаряном и Валерием Осипяном
- 15:17 Сотрудники полиции осуществляют дежурство в здании мэрии Еревана Save
- 15:12 Президент Грузии заявил о готовности к встрече с президентом России
- 14:57 Эквадор готов к диалогу с Британией относительно судьбы Ассанжа
- 14:52 Роухани заявил, что Иран не поддастся давлению даже в случае угрозы войны
- 14:48 Министр обороны Армении Давид Тоноян провел совещание по поводу протестов сотрудников военкоматов
- 14:41 Камо Ареян предложил демонстрантам, ворвавшимся в здание мэрии, встретиться с мэром Еревана Тароном Маргаряном в актовом зале
- 14:41 Первые "межпланетные" наноспутники НАСА получили фотографии Земли
- 14:36 Культурный праздник в Армении и Арцахе: 116 музеев Армении и Арцаха примут участие в программе «Ночь музеев»
- 14:28 Параллельно судебному заседанию по делу о захвате здания ППС, активисты перекрыли проспект Аршакуняц Save
- 14:17 Произошло вторжение с нарушением законодательства: мэрия Еревана обратилась в полицию Армении
- 14:17 Папа римский обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке
- 14:07 Евросоюз перестанет платить за иранскую нефть долларами, заявил источник
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 5609 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
20:30, 10.05.2018
Просмотрели 4712 раз Артур Ванецян назначен директором Службы национальной безопасности Республики Армения
18:03, 09.05.2018
Просмотрели 2218 раз Наши усилия должны быть направлены на международное признание Республики Арцах: премьер-министр Армении встретился с президентом Арцаха
12:14, 12.05.2018
Просмотрели 1556 раз Майский Договор-1994 о перемирии сыграл важную роль в установлении стабильности — Давид Бабаян
18:51, 11.05.2018
Просмотрели 1523 раз Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры Республики Армения