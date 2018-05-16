Триллер "Под Силвер-Лэйк" с Эндрю Гарфилдом и Райли Кио в главных ролях, это дань уважения всему кинематографу, считает режиссер картины Дэвид Роберт Митчелл.

"Фильм - моя версия нео-нуара, лос-анджелесской мечты. Это не просто история о женщинах, но и о мужчинах, и о женщинах. "Под Силвер-Лэйк" - это дань, трибьют всему кинематографу", - сказал режиссер журналистам в среду в Каннах, где его фильм представлен в рамках основного конкурса кинофестиваля, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В центре сюжета фильма парень по имени Сэм, расследующий странное убийство миллиардера, которое, как он считает, связано с пропажей его новой соседки.

Главные роли исполнили Эндрю Гарфилд, Райли Кио и другие.