Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство об изменении меры пресечения по делу о захвате здания ППС
16:32, 16 Май, 2018
Суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана по делу о захвате здания ППС отклонил ходатайство об изменении меры пресечения .
Как передает «Арменпресс»,суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана, рассмотрев вопрос об изменении меры пресечения по отношению к членам группы "Сасна црер", оставил в силе решение о лишении свободы.
Судья Месроп Макаян, оглашая решение о том, что мера пресечения не будет изменена, отметил также, что для суда неприемлемы доводы защиты и подсудимых о том, что орган в прошлом руководствовался чьими-то указаниями. Он отметил, что суд всегда действовал только в рамках законов Армении.
Он также отметил, что во время судебных процессов стало очевидным неприязненное отношение подсудимых к суду и всей системе правосудия, что наводит на заключение о том, что в случае получения свободы подсудимые не будут являться на заседания, тем самым препятствуя нормальному ходу судебного разбирательства по делу.
Участники акции в поддержку членов группы «Сасна црер», которые в июле 2016 года захватили в Ереване здание ППС, перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.
16-го мая в суде общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассматривается вопрос об изменении меры пресечения по отношению к членам группы. Суд огласит решение по ходатайству об изменении меры пресечения в 16:00.