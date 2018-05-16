Суд общей юрисдикции отклонил ходатайство об изменении меры пресечения по делу о захвате здания ППС

Суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана по делу о захвате здания ППС отклонил ходатайство об изменении меры пресечения .

Как передает «Арменпресс»,суд общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана, рассмотрев вопрос об изменении меры пресечения по отношению к членам группы "Сасна црер", оставил в силе решение о лишении свободы.

Судья Месроп Макаян, оглашая решение о том, что мера пресечения не будет изменена, отметил также, что для суда неприемлемы доводы защиты и подсудимых о том, что орган в прошлом руководствовался чьими-то указаниями. Он отметил, что суд всегда действовал только в рамках законов Армении.



"Суд не счел обоснованными и соответствующими букве закона требования защиты об изменении меры пресечения для подсудимых. Для суда не обосновано утверждение защиты о том, что основания, на которых было принято решение об использовании лишения свободы в качестве меры пресечения, сегодня уже претерпели изменения. В этой связи суд постановил оставить в силе решение о лишении свободы в качестве меры пресечения", - заявил Макаян.Он также отметил, что во время судебных процессов стало очевидным неприязненное отношение подсудимых к суду и всей системе правосудия, что наводит на заключение о том, что в случае получения свободы подсудимые не будут являться на заседания, тем самым препятствуя нормальному ходу судебного разбирательства по делу.Участники акции в поддержку членов группы «Сасна црер», которые в июле 2016 года захватили в Ереване здание ППС, перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.16-го мая в суде общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассматривается вопрос об изменении меры пресечения по отношению к членам группы. Суд огласит решение по ходатайству об изменении меры пресечения в 16:00.