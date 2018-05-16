Электромобиль Tesla сдвинул на 300 м самолет и установил мировой рекорд

Электромобиль Model X производства американской компании Tesla во вторник установил мировой рекорд, протащив на расстояние почти 300 м лайнер Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas. Это стало буксировкой самого большого груза, совершенной легковым электромобилем массового производства. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По ее словам, достижение зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. Рекорд был установлен во вторник на территории международного аэропорта австралийского города Мельбурна.

Согласно видео, выложенного в Twitter Tesla, кроссовер Model X рассчитан на семь пассажиров по сравнению с 236 пассажирами у Dreamliner. Электромобиль, способный буксировать груз массой до 2,5 т, сдвинул самолет весом 130,18 т. В своей базовой комплектации машина способна проехать без подзарядки 474,8 км. Tesla называет эту модель самым быстрым кроссовером в мире: время его разгона до 96,6 км/ч составляет примерно 2,9 секунды.