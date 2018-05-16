Президент Грузии заявил о готовности к встрече с президентом России

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в среду заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сказал в ходе встречи со студентами вузов Тбилиси, показанной в эфире местной телекомпании Rustavi 2.

Маргвелашвили отметил, что "готов к рациональному диалогу с президентом России с учетом государственных интересов Грузии".

"Я всегда говорил и сейчас повторяю, что готов к рациональному диалогу с президентом РФ, считаю, что путем такого диалога можно обсуждать пути решения жизненно важных проблем, накопившихся в отношениях двух стран", - сказал президент.





