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Президент Грузии заявил о готовности к встрече с президентом России


Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в среду заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом он сказал в ходе встречи со студентами вузов Тбилиси, показанной в эфире местной телекомпании Rustavi 2.

Маргвелашвили отметил, что "готов к рациональному диалогу с президентом России с учетом государственных интересов Грузии".

"Я всегда говорил и сейчас повторяю, что готов к рациональному диалогу с президентом РФ, считаю, что путем такого диалога можно обсуждать пути решения жизненно важных проблем, накопившихся в отношениях двух стран", - сказал президент.



 




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