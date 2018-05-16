Эквадор готов к диалогу с Британией относительно судьбы Ассанжа

Эквадор готов к диалогу с Великобританией относительно судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, но при соблюдении прав человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Мы уже говорили неоднократно, что хотели бы найти решение для Ассанжа, чтобы разрешить его трудную ситуацию. Разумеется, основной фактор — это обеспечить права человека, то есть Ассанжа", — заявила она, выступая в Дипакадемии МИД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что правительство Эквадора потратило порядка пяти миллионов долларов на обеспечение безопасности Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.