Министр обороны Армении Давид Тоноян провел совещание по поводу протестов сотрудников военкоматов. Как передает «Арменпресс», на своей странице в Facebook об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, министр обороны Армении Давид Тоноян ознакомился с проблемой и дал поручения по поводу концепции процесса оптимизации, а также представить в течение н едели предложения по поводу трудоустройства оставшихся без работы сотрудников военкоматов .

У здания правительства Армении в Ереване сегодня акцию протеста проводили сотрудники военкоматов. Они требовали отмены процесса оптимизации, который, по словам участников акции, привел к массовым увольнениям.

Протестующие требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняно,. По их словам, решение проблемы – в прекращении процесса оптимизации.

С протестующими встретился глава отдела аппарата правительства по приему и отправке писем Александр Казарян.

По новому закону об обороне Армении, управление военкоматами передается от Генштаба ВС Армении Министерству обороны. В результате оптимизации число военкоматов сокращается с 44 до 14, из 20 сотрудников каждого военокомата сократят 18, останутся двое.