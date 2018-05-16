Пара марсианских зондов MarCo, недавно запущенных в космос, стала первым "дуэтом" наноспутников, которому удалось получить фотографии Земли из межпланетного пространства. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Можете считать эту фотографию нашей данью уважения "Вояджерам", получившим первый снимок такого рода 27 лет назад. Наноспутники еще никогда не забирались так далеко в открытый космос, и для них это огромный скачок вперед. Оба зонда находятся в отличном состоянии и работают нормально", — заявил Энди Клеш (Andy Klesh), руководитель миссии MarCO в НАСА.

Два миниатюрных спутника системы CubeSat, которые специалисты НАСА окрестили Mars Cube One (MarCO), были запущены в межпланетное пространство в начале мая на борту той же самой ракеты Atlas V, которая вывела автоматическую станцию InSight на курс к Марсу.