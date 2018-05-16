Культурный праздник в Армении и Арцахе: 116 музеев Армении и Арцаха примут участие в программе «Ночь музеев»

В Армении – в 15-й раз, а в Арцахе – в шестой, проводятся мероприятия, посвященные Международному дню музеев, который отмечается 18-го мая, и к программе «Ночь музеев - 19-го мая.

Число посетителей в программе «Ночь музеев»в Армении и Арцахе превысит прежние показатели. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила замминистра культуры Арев Самуэлян.



Вход в 116 музеев Армении и Карабаха 18-го мая с 10:00 до 18:00 и 19-го мая с 18:00 до 24:00 будет бесплатным для посетителей в рамках программы "Ночь музеев", организованной в рамках Международного дня музеев.



"Число посетителей в "Ночь музеев" растет с каждым годом. В 2017 году всего за два дня музеи посетило более 200 тысяч человек, и мы ожидаем, что в этом году число посетителей будет беспрецедентным",- сказала Самуэлян. По ее мнению, посещение музеев должно быть осознанным, а не только ради престижа и самого участия в акции.



"Цель мероприятия - предоставить возможность осознанно ознакомиться с наследием своего народа, прикоснуться к его истории и культуре. Недопустимо посещение музеев только ради имиджа и из-за того, что вход бесплатен. Именно с целью предотвращения столпотворения заранее дается возможность ознакомиться с программой всех участвующих в акции музеев", - сказала Самуэлян.



Замминистра сообщила, что посетители смогут в "Ночь музеев" пользоваться общественным транспортов даже после полуночи.



"В этот день метрополитен будет работать до 01:00. Тем не менее, для того, чтобы избежать неудобств, связанных с общественным транспортом, советуем посетить не только наиболее известные музеи, ведь программа всех музеев достаточно интересна и насыщенна",– сказала Самуэлян.



По словам замминистра, рост числа посетителей связан с популяризацией "Ночи музеев". Еще в 2005 году, когда Армения впервые приняла участие в программе, в ней приняло участие всего 9 музеев. Уже в 2010 году в акции приняло участие 34 музеев, которые посетили 20 тысяч человек. В 2017 году в акции были задействованы уже 112 музеев Армении и Арцаха.

18-го мая во всем мире отмечают Международный день музеев. Этот день был учрежден в мае 1977 г. на XI Генеральной конференции Международного совета музеев в Москве по инициативе советской делегации. Начиная с 1977 года "Международный день музеев" объединяет более 30 тыс. музеев из пяти континентов мира, призывая выступить со специальными мероприятиями и инициативами в рамках предложенной для года темы.Акция "Ночь музеев" проводится с 2005 года по инициативе Министерства культуры и коммуникаций Франции, под патронажем Международного совета музеев (ICOM), ЮНЕСКО и Совета Европы. Армения присоединилась к акции в том же году, тогда в ней приняли участие девять армянских музеев.