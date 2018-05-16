Время в Ереване: 11:07:36,   16 Май

Параллельно судебному заседанию по делу о захвате здания ППС, активисты перекрыли проспект Аршакуняц Save


Участники акции в поддержку членов группы «Сасна црер», которые в июле 2016 года захватили в Ереване здание ППС, перекрыли проспект Аршакуняц в Ереване.

Как передает «Арменпресс», 16-го мая в суде общей юрисдикции Шенгавитского района Еревана рассматривается вопрос об изменении меры пресечения  по отношению к членам группы. Суд огласит решение по ходатайству об изменении меры пресечения  в 16:00.


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