Папа римский обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск в связи с обострением между Палестиной и Израилем заявил об обеспокоенности в связи со "спиралью насилия" на Ближнем Востоке, отметив, что она никогда не приводит к миру, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я очень огорчен и озабочен в связи с обострением напряженности на Святой земле и на Ближнем Востоке, также из-за спирали насилия, которая постоянно нас отдаляет от пути мира, диалога и переговоров", — заявил понтифик в ходе всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.

"Я выражаю свою глубокую боль по погибшим и раненым и тянусь с молитвой и чувством к тем, кто страдает. Повторяю, использование насилия никогда не приводит к миру. Война призывает войну, насилие призывает насилие. Призываю всех заинтересованные стороны возобновить свои обязательства, чтобы победили диалог, справедливость и мир", — сказал папа Франциск.