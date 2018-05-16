Евросоюз перестанет платить за иранскую нефть долларами, заявил источник

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Ранее стало известно, что "евротройка" — Франция, Германия, Великобритания — и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

В первую очередь, речь идет о продолжении торговли нефтью, газом и нефтепродуктами; эффективных банковских транзакциях; продолжении контактов с Ираном в сфере авиационного, морского и наземного видов транспорта; о предоставлении экспортных кредитов.

Практические решения планируется разработать в течение ближайших недель.

На 19-20 мая назначен визит в Иран еврокомиссара по энергетике и климату Мигеля Ариаса Каньете.