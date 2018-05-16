Активисты, протестующие против вырубки деревьев в парке, посвященном 2800-летию Еревана, ворвались в здание мэрии

Активисты, протестующие против вырубки деревьев в парке около памятника Мясникяну, посвященном 2800-летию Еревана, ворвались в здание мэрии и требуют отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна. Как передает «Арменпресс», около 30 человек поднялись к кабинету мэра Еревана Тарона Маргаряна.

Их встретил начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян. Сотрудники мэрии Еревана и полиции перекрыли вход к кабинету мэра Еревана Тарона Маргаряна.

К протестующим активистам подошел заммэра Еревана Давид Оганян. Он предложил им вернуться в зал брифингов, где они смогут встретиться с соответствующими специалистами и сотрудниками мэрии Еревана, которые ответят на их вопросы.

Активисты требовали встречи с мэром Еревана Тароном Маргаряном, считая его ответственным за все происходящее.

До того, как ворваться в здание мэрии, активисты разорвали завесы, прикрывающие стройплощадку в парке, посвященном 2800-летию Еревана.