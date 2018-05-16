Мировая премьера новой части популярной франшизы "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" прошла в рамках Каннского фестиваля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

в последние годы на смотре не обходится и без громких премьер американских блокбастеров. На этот раз на Лазурном берегу вне конкурса представили "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Говарда, в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.

Съёмочная группа картины, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Вуди Харельсон, Рон Говард во главе с Чубаккой прошествовали по красной дорожке.

журналисты довольно тепло приняли фильм. "Мне очень понравились новые "Звёздные войны". Фильм заставил меня снова почувствовать себя ребенком. Это чистое развлечение, настоящий экшн, который и ждёшь от этой картины. Она снова возвращает нас в мир, знакомый с детства", — отметил критик Алекс Биллингтон.

В свою очередь критик Джейсон Горбер отметил, что Эренрайку было непросто вжиться в роль знаменитого Хана Сола, которого в оригинальном фильме сыграл Харрисон Форд.