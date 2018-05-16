ЦИК Армении вручила новым депутатам НС Армении мандаты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в ходе созванного сегодня заседания обсудила протоколы о предоставлении мандата депутата Национального Собрания РА.

Как передает «Арменпресс»,, прекращены полномочия депутата НС РА от фракции Блока «Елк» Никола Пашиняна в связи с избранием на должность премьер-министра республики. Мандат Н.Пашиняна перешел члену фракции «Елк» в Совете Старейшин Еревана Алену Симоняну.

Депутатский мандат Арарата Мирзояна перешел Грачья Акопяну, Мане Тандилян – Овику Агазаряну, а мандат Артака Зейналяла – Айку Конджоряну.

Ранее Арарат Мирзоян был назначен первым вице-премьером, Артак Зейналян – министром юстиции, Мане Тандилян же была назначена министром труда и социальных вопросов Армении.

Депутатский мандат Григора Аваляна (фракция Республиканской партии Армении (РПА)) предоставлен Акопу Гарниковичу Акопяну, а Агвана Варданяна (фракция АРФ «Дашнакцутюн») – Рузанне Аракелян.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.