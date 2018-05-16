В Саудовской Аравии проходит выставка автомобилей для женщин

Первая в стране выставка автомобилей для женщин проходит в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The National.

Выставка под названием Pinkish ("Розоватый") продлится три дня. Помимо просмотра автомобилей женщины смогут поговорить с автодилерами и представителями страховых компаний, узнать о специальных предложениях.

В королевстве запрет на вождение автомобилей женщинами будет снят 24 июня. С этого дня женщинам будет официально разрешено водить.

Ожидается, что выставку посетят около 80 тысяч гостей.