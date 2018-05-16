Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана прошел без происшествий

16 мая, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью министерства иностранных дел Республики Арцах.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.