Меркель оценила масштаб кризиса в Сирии

Конфликт в Сирии приобрел гигантский масштаб, его невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге.

"Гражданская война в Сирии, борьба с исламским терроризмом переросли в региональный конфликт гигантского масштаба, который невозможно решить без России, Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Иордании и, я скажу, Европы не решить", — отметила Меркель.