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В Турции задержали 54 человек, связанных с ИГИЛ


15-го мая  в Стамбуле задержали 54 человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Хаберлер».

Их подозревают в том, что они собирались перейти в Сирию и присоединиться к силам ИГИЛ на территории Сирии.


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