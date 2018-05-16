В Турции задержали 54 человек, связанных с ИГИЛ
15-го мая в Стамбуле задержали 54 человек, обвиняемых в связях с ИГИЛ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Хаберлер».Их подозревают в том, что они собирались перейти в Сирию и присоединиться к силам ИГИЛ на территории Сирии.
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